IVREA. Porta Vercelli: la Pantera Nera vuole adottare la sua rotonda

Lo scorso 13 febbraio avevano sostituito le “abelie” con la violette in onore della Mugnaia ma anche per richiamare i colori della propria squadra. Finita la festa avevano ripiantumato le abelie e tolto le violette. Un’operazione firmata “Pantera Nera” che per qualche giorno aveva reso la rotonda di [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti