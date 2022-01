Non si placano in città le polemiche intorno ai contributi Covid a sostegno del commercio, dell’industria, dell’artigianato e delle associazioni sportive e culturali. Due i bandi. Uno per 200 mila euro legato alle attività economiche e l’altro di 100 mila euro, modficato a Natale con scadenza Stano Stefano.

Il problema? Non si è data la pubblicità che avrebbero meritato, per la gravità del momento e per la consistenza dei fondi. La domanda è: chi si sarebbe dovuto occupare di farlo? La risposta, senza andare a cercarla chissà dove, è indicata nella delibera di giunta, la [...]