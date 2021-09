Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Un incontro organizzato alla chetichella, all’ultimo minuto, sul gruppo di whatsapp. Venerdì scorso, in piazza Maretta (o piazza Gioberti che dir si voglia), non erano in tanti ma c’erano tutti coloro che avevano titolo per esprimere un’opinione. I commercianti e i cittadini qui residenti.