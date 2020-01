IVREA. Per il Generale “Two is megli che one…!”

Non sarà questa la città cantata e decantata da Lucio Dalla, quella in cui sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, ma Ivrea, per certi aspetti, e con il Carnevale, un po’ ci somiglia. E ci saranno non una ma la bellezza di due feste in onore [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti