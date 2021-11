E’ Raffaele Orso Giacone, già volontario del carcere, il nuovo garante dei detenuti del Comune di Ivrea. Sostituirà Paola Perinetto rimossa dall’incarico “colpevole” d’aver condiviso un post (non suo) su Facebook in cui si paragonava il premier Mario Draghi all’ex terrorista Cesare Battisti. Su quel post, poi rimosso, sono in corso le indagini della Digos e la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo.

Per non ricorrere a un nuovo bando pubblico, l’amministrazione ha scelto di nominare una delle persone che avevano presentato la candidatura nel 2018.