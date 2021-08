Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Molte persone si ricordano di Piazza Maretta (ufficialmente Piazza Gioberti) per la “Fagiolata benefica del Castellazzo che vi si tiene la mattina della Domenica del Carnevale, o per l’abbruciamento del primo scarlo alla sera del martedì di Carnevale. Altre , si ricordano di questa bellissima piazza in leggera discesa, per le sue luci ed ombre risultanti dal gioco del sole con le facciate colorate delle vecchie case del centro storico di Ivrea. [...]