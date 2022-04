Che figuraccia la senatrice azzurra Virigina Tiraboschi. La sua proposta per il nuovo ospedale negli ex uffici Olivetti di Palazzo Uffici è stata letteralmente “sfanculata” dall’Ires. Bocciata senza tanti giri di parole. E mentre tra i banchi dell’emiciclo in tanti si tenevano la pancia dal ridere, a più d’uno è venuto in mente quel progetto presentato e strombazzato nell’ormai lontano settembre del 2019. La domanda è: ma a Palazzo Uffici non doveva sorgere la Ico Valley? Della super-cazzola a quanto pare si è persa ogni traccia. Sparita da tutti i radar. A [...]





