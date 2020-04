IVREA. La pandemia coinvolge anche cani e gatti. L’appello di Eporedia: “Non abbandonateli”

In questi giorni di chiusura forzata tra le quatto mura della propria abitazione, sono tanti i cittadini che stan vivendo o han vissuto situazioni di disagio insieme al proprio cane o gatto.

Manco a dirlo la “pandemia” ha coinvolto pure i nostri amici a quattro zampe e in molte circostanze non si sa come agire, cosa fare e a chi rivolgersi.

Un aiuto concreto lo sta dando l’associazione Eporedia Animali presieduta da Silvia Faggian.

“Una aiuto a tutte quelle persone che hanno timore a muoversi – ci spiega – Se non possono farlo lo facciamo noi al posto loro. Siamo operativi nel recupero degli animali peraltro previsto per legge. Ma anche nell’accudire gli animali se la famiglia si trova in difficoltà e non può più farlo per esempio perché il proprietario si è ammalato. Insomma siamo a disposizione. Ci tengo a sottolineare che l’abbandono è un reato penale più forte del decreto che ha istituito la quarantena…”

S’aggiunge l’aiuto concreto a coloro che hanno problemi economici.

“Abbiamo consegnato alla Caritas diocesana parecchio cibo per cani e gatti da distribuire. – sottolinea Faggian – Loro pensano alle persone e noi pensiamo agli animali. Contemporaneamente continuiamo a raccoglierlo e il servizio al gattile continua in maniera rispettosa rispetto agli ultimi provvedimenti del governo…”

Per chi avesse bisogno o volesse semplicemente donare del cibo, il gattile è aperto il sabato pomeriggio.

I volontari sono raggiungibili sulla pagina facebook ma anche al cellulare (348 305 6087). E sul sito della Lav le risposte a molte domande si trovano al seguente link: https://www.lav.it/news/coronavirus-animali-faq

Commenti