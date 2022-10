Mercoledì 19 ottobre ore 21, Cinema Boaro, via Palestro 86, Ivrea. Ingresso libero. Proiezione di “Inconscio italiano” di Luca Guadagnino (Italia, 2012, versione integrale 100’).

Nell’ambito del progetto integrato del Polo del 900 “Il colonialismo e noi”, l’Archivio Nazionale Cinema Impresa e l’Unione culturale “Franco Antonicelli”, in collaborazione con ISTORETO, presentano il film Inconscio Italiano di Luca Guadagnino, 2012. Un documentario recente ma poco o per nulla conosciuto che partendo dalla drammatica esperienza dell’occupazione in Etiopia riflette sulle origini dell’identità italiana.