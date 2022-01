Un incendio divampato è divampato questa notte distruggendo uno chalet in legno di due piani in via Miniere. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Nel giro di pochi minuti l’immobile è stato interamente avvolto dalle fiamme.

Sono in corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco di Ivrea, Volpiano, Cuorgnè, Mathi, San Maurizio Canavese, Torino centrale e Torino Stura. Non si registrano feriti o intossicati. Salva la famiglia residente, composta da padre, madre e figlia ventenne.

Commenti