IVREA. Evacuazione precauzionale oggi intorno alle 12 al Tribunale di Ivrea quando, per cause in fase di accertamento, ha iniziato ad uscire del fumo dal pavimento del secondo piano, nei locali della cancelleria civile. A dare l’allarme è stato un dipendente.

Per precauzione il palazzo è stato evacuato e i dipendenti accompagnati nel cortile. In corso l’intervento dei vigili del fuoco che, insieme a carabinieri e polizia, cercheranno di capire [...]



