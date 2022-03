A volte dormono e non si capisce se lo facciano apposta, oppure son proprio dei dormiglioni… Seveglia! Giù dalle brande! Parliamo, naturalmente dell’Amministrazione comunale a guida Sertoli. Lo scorso mese di ottobre avevano rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, peraltro scaduto da quasi due anni. Non avevano fatto in tempo a nominare Pino Esposito, su indicazioni del gruppo della Lega che il 13 gennaio s’era già dimesso. Il tutto a valle di alcune sue indecenti dichiarazioni pubblicate su Facebook e riguardanti la scomparsa del Presidente [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.