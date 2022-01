Pino Esposito, da poco nominato consigliere della Fondazione dello Storico carnevale di Ivrea, si è dimesso dall’incarico dopo un post su Facebook riguardante il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Vigile del fuoco in pensione, già Aiutante di campo e ufficiale di Stato maggiore del carnevale, aveva scritto ‘Un altro comunista in meno”. Il post è stato poi rimosso, non prima che fosse segnalato all’Amministrazione comunale

Ma non c’è solo questo post che ha fatto dire a Sertoli “Questo non lo voglio più”. C’è un intero profilo di Facebook che la dice lunga sul personaggio.

Non vax, No Governo, No immigrati. I suoi sembrano dei “no” convinti, perfettamente allineati con il pensiero dell’ultra destra. Fan di Mario Giordano, di Vittorio Feltri, di Vittorio Sgarghi e di tutti quelli che criticano il Governo, tra i suoi post ce ne sono alcuni in cui che invocano la “naja” e il ritorno alle armi. Ce n’è uno in difesa del tifoso che ha dato una pacca nel sedere a una “tal” giornalista. Un altro per il ritorno al nucleare. Un altro sul “vile affarista” che svenderebbe l’Italia, cioè Mario Draghi. E poi contro l’Islam, contro il green e il super green pass. Un po’ qua e un po’ là Giorgia Meloni fotografata in tute le salse.

