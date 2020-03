IVREA. Comunicato stampa Lista Insieme per Ivrea a nome del capogruppo Donato Malpede

In seguito alla notizia del ritiro delle deleghe da parte del Sindaco Stefano Sertoli all’assessore Elisabetta Ballurio Teit ho ritenuto doveroso richiedere al Sindaco un appuntamento urgente, per avere chiarimenti in merito alla situazione.

Durante il nostro colloquio mi sono state fornite motivazioni inconsistenti da parte del Sindaco a giustificazione della sua scelta e ho quindi rivendicato per la nostra lista un assessorato, come contemplato nel patto elettorale. La mia richiesta è stata prontamente rifiutata dal primo cittadino, il che dimostra l’intento politico della sua decisione, oltre alla scarsa riconoscenza verso la lista che rappresento e che è stata determinante per la sua elezione nel 2018.

Come contropartita, a mo’ di risarcimento, mi è stata offerta una delega alle manutenzioni che ho prontamente rifiutato, perché ritengo che siano venuti meno i presupposti minimi per continuare a collaborare con l’attuale giunta.

Capisco la precarietà dei numeri della maggioranza, la scarsa coesione al suo interno e la crisi politica in cui versa, ma non posso avvallare né tanto meno tollerare il sacrificio del nostro assessore in nome di una pace politica con alcuni componenti del Consiglio.

Donato Malpede

