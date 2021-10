Un attacco frontale al presidente del consiglio comunale Diego Borla dal segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Ceratti che su Instagram ne ha chiesto la sostituzione…. “Se un presidente del consiglio non è in grado di tenere l’aula ed il rispetto delle persone e dei ruoli deve essere sostituito… Non dico nulla sul sindaco… dal quale ci si sarebbe aspettati quantomeno galanteriea….”, sono le esatte parole.

Borla che ne pensi?