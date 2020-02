IVREA. Carnevale: Venezia resta al top e Ivrea supera Viareggio

È sempre il carnevale di Venezia quello di cui si parla, soprattutto sui media: la manifestazione più antica d’Italia, famosa anche all’estero per le sue caratteristiche maschere, sbaraglia la concorrenza e ottiene ben 1.945 citazioni nell’ultimo mese di cui ben 318 su radio e tv.

Sono i dati elaborati da Mediamonitor.it, che analizza oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog.

E’ in ascesa il carnevale di Ivrea, che con la sua battaglia delle arance, si classifica al secondo posto con 614 citazioni, doppiando quasi la sfilata dei carri di Viareggio (ferma a 306 menzioni) che, sembra aver perso un po’ di terreno, nonostante le sue creazioni possono essere considerate delle vere e proprie opere d’arte dedicate ai più svariati temi dell’attualità.

In quarta posizione, troviamo il carnevale di Sciacca (Agrigento) con 257 citazioni che ha fatto parlare di sé per una polemica sul biglietto d’ingresso di 4 euro, introdotto dall’organizzazione per i turisti a fronte di 2 euro per i residenti in comune. Al sesto posto, un altro carnevale siciliano, la sfilata dei carri allegorici e fiorati di Acireale con 153 menzioni.

Secondo l’indagine di Mediamonitor.it, che per il suo monitoraggio utilizza la tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85 (azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura di soluzioni per la gestione dei contenuti provenienti dal parlato), in quinta posizione si trova il carnevale di Fano (179) con il suo caratteristico lancio di dolciumi sulla folla, seguito da quello emiliano di Cento (168) dedicato alle arti, ai mestieri e alle tradizioni della città. Settimo il carnevale pugliese di Putignano (93), fiore all’occhiello delle manifestazioni pugliesi.

La Lombardia, con i carnevali di Crema e di Milano, si piazza a pari merito solamente all’ottavo posto con 37 citazioni a testa. Chiudono la top ten al nono posto il carnevale sardo di Mamoiada con i celebri Mamuthones e fanalino di coda la sfilata di Ronciglione, nel viterbese.

