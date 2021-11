La notizia è giunta in redazione come un fulmine a ciel sereno. In Municipio (va a sapere se direttamente al sindaco o al responsabile dell’Ufficio tecnico), nei giorni scorsi, sarebbe arrivata una richiesta di Beniamino De’ Liguori Carino, figlio di Lalla e nipote di Adriano Olivetti, dal sapore si presume un pochino amaro, almeno per tutto quel mondo che gravita intorno all’Olivetti.

Senza tanti giri di parole. De’ Liguori vorrebbe portarsi via la statua di San Francesco che fa ombra nel giardino-tomba del nonno.

E’ dello scultore Beniamino Bufano, detto “Benny”. Nato [...]