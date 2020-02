IVREA. Calendario appuntamenti Anpi

Cari amici, come abbiamo già fatto per il mese di gennaio, vi ricordiamo alcuni impegni molto importanti che si stanno organizzando da ora sino ad Aprile/Maggio 2020. Essi vanno dalla conservazione della Memoria a quella del nostro Pianeta, dalla Legalità alla Cultura. Siamo chiamati sempre di più a essere attenti osservatori della politica, a richiamarci continuamente alla Costituzione, a difendere il nostro ambiente e a pretendere a gran voce la Pace.

E’ quello che continueremo a fare con determinazione, senza mai perdere la speranza, ciascuno nel proprio ambito e possibilmente tutti assieme.

Ci vedremo quindi, numerosi, agli eventi qui sotto elencati (di ognuno di essi invieremo anche le singole locandine coi programmi e correggeremo le imprecisioni).

Con questo, desideriamo anche rendervi conto (soprattutto agli Iscritti) delle nostre attività. Come noterete, stiamo lavorando molto con i giovani. E’ uno sforzo non indifferente per noi, per tempo ed impegno, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta. Aiutateci anche voi tutti. Abbiamo bisogno di crescere ancora e dei mezzi di partecipazione e tesseramento che vi chiediamo a gran voce. Iscrivetevi numerosi all’Anpi!

Attenzione, questo è un programma di massima e riguarda soprattutto gli appuntamenti organizzati dall’Anpi o con altre Associazioni. Coordinare TUTTI gli eventi eporediesi risulta uno sforzo quasi utopico, malgrado la buona volontà dei tentativi in atto ora e nel passato. La gran massa di eventi, spesso sovrapposti, difficilmente possono essere diluiti in date diverse, dovendo rispondere a giornate particolari e alla disponibilità degli invitati. Ciò è comunque positivo perché dimostra la grande vivacità della vita cittadina.

(*) In verde le attività solo interne all’Associazione, senza pubblico esterno

Ø Giovedì 27 febbraio, Sede Anpi, ore 14,30-16,30 incontro settimanale con i ragazzi del Liceo Gramsci “Spazio comunitario”

Ø Domenica 1° marzo, Oratorio San Giuseppe, Ivrea, ore 16, spettacolo teatrale organizzato da Emergency “Stupidorisiko” e proiezione del docufilm “L’inizio della fine delle armi nucleari” in occasione del transito da Torino della Marcia mondiale per la Pace, cui aderiscono tante Associazioni

Ø Mercoledì 4 marzo, Sede Anpi, ore 14-17, con gli Studenti del CPIA 4 Torino (Centro Provinciale Istruzione Adulti) fra cui molti Migranti, “Vi spiego la Costituzione – Introduzione e Articoli fondamentali” a cura di Anpi

Ø Giovedì 5 marzo, Sede Anpi, ore 14,30-16,30 incontro settimanale con i ragazzi del Liceo Gramsci “Spazio comunitario”

Ø Venerdì 6 marzo, Sede Anpi, ore 21, per il ciclo di incontri di Anpi e Comunità creativa “Utopie e distopie: quale comunità per il futuro? – A che cosa servono le utopie?”, Relatore: Davide Bombino (docente di Filosofia e Scienze umane)

Ø Mercoledì 11 marzo, Sede Anpi, ore 14-17, con gli Studenti del CPIA 4 Torino (Centro Provinciale Istruzione Adulti) fra cui molti Migranti, “Vi spiego la Costituzione – Parte prima e seconda, dibattito” a cura di Anpi

Ø Giovedì 12 marzo, Sede Anpi, ore 14,30-16,30 incontro settimanale con i ragazzi del Liceo Gramsci “Spazio comunitario”

Ø Venerdì 13 marzo, Zac! di Ivrea, ore 21, per il ciclo di incontri di Anpi e Comunità creativa “Utopie e distopie: quale comunità per il futuro? – L’altra parte” – Costruire il futuro con il passato / Letterati e artisti tra utopia e distopia, Relatore: Paolo Martinaglia (docente di Lingua e Letteratura italiana)

Ø Mercoledì 18 marzo, Sede Anpi, ore 14-17, con gli Studenti del CPIA 4 Torino (Centro Provinciale Istruzione Adulti) fra cui molti Migranti, “Vi spiego la Costituzione – Proiezione di un video sugli effetti della guerra e Visita al Rifugio antiaereo di Ivrea

Ø Giovedì 19 marzo, Sede Anpi, ore 14,30-16,30 incontro settimanale con i ragazzi del Liceo Gramsci “Spazio comunitario”

Ø Venerdì 20 marzo, Sala Comunale Strambino, ore 21, una serie di letture organizzato da Ca’Granda. Per Anpi si leggerà “La tragedia di Lace”

Ø Sabato 21 marzo, Torino, Giornata mondiale per le Vittime di Mafia, organizzata da Libera

Ø Venerdì 27 marzo, Sede Anpi, ore 21, per il ciclo di incontri di Anpi e Comunità creativa “Utopie e distopie: quale comunità per il futuro? – L’utopia del controllo. Psicologia e psicopatologia, Relatore: Stefano Rosset (psicologo-psicoterapeuta)

Ø Giovedì 2 aprile, Sede Anpi, ore 18, presentazione delle attività degli Studenti di “Spazio comunitario” – Conferenza stampa

Ø Giovedì 16 aprile, Zac! di Ivrea, ore 21, serata di musica e poesia con lo spettacolo “Resistere, storie di resistenza di popoli nelle guerre di ieri e di oggi – Costituire la libertà”, organizzato da Anpi

Ø Venerdì 17 aprile, Zac! di Ivrea, ore 21, per il ciclo di incontri di Anpi e Comunità creativa “Utopie e distopie: quale comunità per il futuro? – L’altra parte” – Utopie distopiche. Postille per un elogio dell’imperfezione, Relatrice: Elena Giorza (dottoranda in Filosofia)

Ø Venerdì 24 aprile, Ivrea, sarà con noi il professor Luciano Canfora. Si pensa alla presentazione del suo libro “Fermare l’odio” nel pomeriggio e ad un suo eventuale intervento alla Cerimonia della Festa di Liberazione che si tiene solitamente ad Ivrea la sera del 24. Il Comune è stato invitato a segnalarci una eventuale conferma e quindi siamo in attesa

Ø Sabato 25 Aprile, Festa della Liberazione a Lace, ritrovo alle ore 10. Oratore ufficiale prof. Luciano Canfora

Ø Domenica 26 aprile, Ivrea, Anpi riapre il Rifugio antiaereo di Ivrea ad una giornata di visite

Ø Lunedì 4 maggio, Incontro Anpi-Scuola media Arduino di Ivrea, ore 8-12,30, 2 classi più 2

Ø Mercoledì 6 maggio, Incontro Anpi-Scuola media Arduino di Ivrea, ore 8-10, 2 classi

Ø Venerdì 8 maggio, Zac! di Ivrea ore 21, per il ciclo di incontri di Anpi e Comunità creativa “Utopie e distopie: quale comunità per il futuro? – Figure di utopia: il giardino, il regno, la città, l’io, Relatore: Savino Calabrese (analista filosofo, dottore in Teologia, docente)

Ø Venerdì 22 maggio, Sede Anpi, ore 21, per il ciclo di incontri di Anpi e Comunità creativa “Utopie e distopie: quale comunità per il futuro? – L’utopia della realtà di Adriano Olivetti, Relatore: Davide Bombino (docente di Filosofia e Scienze umane)

Ø Venerdì 12 giugno, Zac! di Ivrea, ore 21,00, per il ciclo di incontri di Anpi e Comunità creativa “Utopie e distopie: quale comunità per il futuro? – Gli spazi dell’altrove e il corpo utopico, Relatore: Davide Bombino (docente di Filosofia e Scienze umane)

(*) Stiamo anche avviando un Progetto di Scuola-Lavoro in collaborazione Anpi-Liceo Gramsci con crediti formativi, che prevede una ventina di ore di incontro per la formazione di un gruppo di Studenti che possa portare la storia della Resistenza, in particolar modo locale, presso i loro compagni, ed un altro gruppo che lavorerà alla catalogazione dei libri presso la Sede Anpi e non solo. Giorni da stabilire. Sono inoltre previsti, ma ancora in sede di definizione:

Una o due proiezioni al Cinema Politeama nell’ambito della Festa di Liberazione

Un incontro con il prof. Di Giorgi

Un incontro con uno Storico

Un incontro col pittore Luca Oliveri “L’idea del bello nella storia dell’Arte”

Il Festival di “Spazio comunitario” a fine maggio

E naturalmente continuano gli incontri con gli Studenti di Spazio comunitario… e l’apertura della Sede 2 giorni alla settimana… per non parlare delle attività organizzative, di preparazione e di comunicazione. Sono in fase di ultimazione le interviste filmate ai Partigiani richieste dall’Anpi provinciale e nazionale per un progetto che sarà realizzato con il giornalista Gad Lerner. A ciò si aggiungano gli incontri di Segreteria e Presidenza e del Comitato provinciale per gli incaricati.

Commenti