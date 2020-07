IVREA. Amministrazione straordinaria per ManitalIdea

“Il Governo ha comunicato l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria di Manitalidea Spa dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Torino”. Lo rende noto Jessica Costanzo, deputata del Movimento 5 Stelle che ha presentato un’interrogazione al Mise sul colosso del facility management con sede a Ivrea, che conta circa 3.000 dipendenti in tutta Italia. “Il quadro scoperto dal tribunale è sconcertante – dice la parlamentare – erogazione dei pagamenti ai lavoratori e contabilità generale ferme al 30 settembre 2019, indisponibilità di tutti i conti correnti bancari oggetto di pignoramento da parte di oltre 100 creditori”. I commissari hanno agito per aggiornare la contabilità e liberare i conti correnti dai pignoramenti. Sono poi stati organizzati incontri con i clienti per evitare le rescissioni contrattuali. “I dipendenti ricevono comunque lo stipendio e le spettanze dovute – aggiunge Costanzo – i commissari, fin qui, hanno salvaguardato l’operatività dell’azienda scongiurando il fallimento”.

