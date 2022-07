Incredibile ma vero! L’altra mattina, alla processione del Santo Patrono, la notizia non era il Santo Patrono ma che ci fosse in fila anche Matteo Chiantore, marito del neo consigliere comunale Fiorella Pacetti e, si presume (non foss’altro che lo dicono in tanti), candidato alla carica di sindaco alle primarie che il Pd potrebbe organizzare già quest’autunno.

Negli ambienti legati al centrodestra, da giorni, non si parla che di questo, nel mentre si litiga e lo si fa nel gruppo di whatsapp. Proprio qui (s’intende su whatsapp) ha tenuto banco, messaggino dopo messaggino, [...]