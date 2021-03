Incentivi Governativi con fondi in esaurimento, per cambiare l’auto affidati ad Autoingros

Digitalizzazione, Tecnologia e Formazione questi sono gli strumenti per essere più vicini ai clienti e poterli servire anche a distanza; Autoingros, Concessionaria Ufficiale per i brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Dodge Ram, Hyundai e Honda guarda al futuro potenziando l’attenzione al cliente puntando sempre all’Eccellenza.

Affidarsi ad Autoingros significa ampliare le proprie possibilità di scelta, non solo perché nei nostri showroom si può vedere un’ampia selezione di vetture Nuove, Km Zero e d’Occasione ma anche perché il cliente, comodamente dalla propria abitazione o dal proprio ufficio, può consultare le promozioni e i gli annunci sul nostro sito www.autoingros.it richiedendo con pochi clic una consulenza online che può arrivare fino ad un contratto siglato totalmente in modalità digitale mediante una firma elettronica.

Gli incentivi statali stanno per terminare almeno per la fascia di emissioni più alta M1 CO2 61-135 dedicata alle motorizzazioni tradizionali, quindi per chi pensasse di cambiare auto le offerte del mese di marzo sono davvero vantaggiose.

Da Autoingros potrete trovare auto nuove da immatricolare a partire da 7.900€, offerte con GPL allo stesso prezzo del benzina come ad esempio per la Fiat Panda o diesel allo stesso prezzo del benzina da 14.900€ per la Fiat 500X.

Se si vuole passare all’ibrido o all’elettrico si parte dalla Fiat Panda Hybrid proposta a 8.400€, alla Nuova Lancia Ypsilon Hybrid da 9.500€, all’iconica Fiat 500 Hybrid da 9.900€, queste tre auto montano il motore Mild Hybrid che consente un risparmio di carburante e beneficia di tutti i vantaggi riservati alle motorizzazioni ibride.

Per chi prediligesse invece una trazione integrale 4×4 ibrida sono interessanti le offerte su Jeep Renegade da 169€ al mese e Jeep Compass proposta da 229€ al mese.

Troviamo infine l’auto che è sintesi di tecnologia, stile, Made in Italy …la Nuova Fiat 500 Elettrica che può essere acquistata con piccole rate da 99€ al mese ed è per il terzo mese consecutivo l’auto elettrica più venduta in Italia.

Vi ricordiamo che Autoingros fa parte del circuito delle Concessionarie Sicure FCA e che tutti gli showroom rispettano il protocollo di sicurezza e igiene a tutela di clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori.

Nel rispetto dei DPCM i nostri showroom sono aperti, vi ricordiamo in particolare che Autoingros ha diverse sedi in provincia di Torino tra cui la concessionaria di Borgaro Torinese situata in via Lanzo 42.

Commenti