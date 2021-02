In un cortometraggio di Riccardo Petrillo il racconto del sabotaggio del ponte di Ivrea (video)

È online il cortometraggio Rondini, scritto e diretto dal regista Riccardo Petrillo.

Sono già trascorsi 76 anni dall’impresa del Ponte che salvò Ivrea da un sicuro bombardamento. Per far cessare il traffico di materiale ferroso che, per uso bellico, dalle miniere di Cogne veniva portato in Germania, gli alleati avevano [...]





