SETTIMO TORINESE. Nei giorni scorsi il Comune ha incontrato Italgas, la società che gestisce la rete del gas in città. L’incontro nasce per avviare un confronto fra azienda e amministrazione e gestire al meglio interventi sulla rete, anche per quanto concerne la comunicazione.

La necessità nasce anche in seguito ad alcuni episodi, registrati negli scorsi mesi, che hanno visto l’evacuazione di alcune scuole per presunte fughe di gas.