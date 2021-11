Venerdì 29 ottobre si è chiusa l’edizione 2021 del circuito interregionale organizzato dal Golf Club Settimo. Ben 97 i partecipanti alla finale nazionale che si è tenuta, come da tradizione, al Golf Club La Margherita di Poirino. Successo finale per Richard Gai del Royal Park Golf Club I Roveri di Fiano, primo lordo con 33 punti. In prima categoria, Stefano Vittone del GC Settimo è primo netto con la bellezza di 43 punti davanti a Maurizio Giletta del Golf Crema (38) ed a Massimo Dossetto del Golf Club Biella Le Betulle [...]





