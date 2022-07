Prenderà il via dal 20 al 23 luglio la 18a edizione dei World University Championship Golf 2022 di Torino. Nata nel 1986 per volere di Primo Nebiolo, allora Presidente FISU e del Centro Universitario Sportivo torinese, la massima competizione mondiale universitaria di golf ritorna in Italia per la quarta volta e a Torino per la seconda, dopo l’edizione del 2006. Ad ospitare l’evento sarà il Royal Park I Roveri di Fiano, nel Parco La Mandria, punta di diamante dei circoli italiani e già palcoscenico di quattro [...]



