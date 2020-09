Come da tradizione, il Vivigolf Tour fa tappa anche quest’anno al Golf Club Margara. In origine, dovevano essere due gli appuntamenti stagionali sui green di Fubine, nel cuore del Monferrato, ma la nuova rimodulazione del calendario post Covid-19 ha mantenuto solamente la gara di domenica 30 agosto, disputata sul percorso Glauco Lolli Ghetti e sponsorizzata da Lavazza, Piemex e Gelato Pagliero. Sono stati 80 i golfisti impegnati nell’ultimo appuntamento del mese di agosto, valevole come settima tappa del Vivigolf Tour 2020: chi è partito al mattino presto ha dovuto fare i conti inizialmente con pioggia e vento, mentre con il passare delle ore il maltempo ha lasciato il posto ad una bellissima e calda giornata di sole.

Per il Golf Club Settimo, il migliore di giornata e l’unico ad andare a premio è Antonio Ieraci, secondo classificato di terza categoria con 38 punti stableford davanti all’amico e compagno di circolo Andrea Russi, terzo con 36 punti; nella stessa categoria, quinto Stefano Gilardi con un bottino di 35 punti. In prima categoria, invece, Luca Pistono fa sua la quarta posizione con 36 punti stableford; stesso punteggio per Gianluca Spagnuolo.

Sabato 5 settembre si torna al Golf Club Le Fronde di Avigliana per l’ottava tappa del circuito e alla sera tutti al ristorante L’Ultimo Borgo di Settimo Torinese per l’imperdibile “Cena del golf”.

