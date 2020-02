GINNASTICA RITMICA. Eurogymnica in testa al campionato di Serie C

Eurogymnica , la sanmaurese La stellina di, la sanmaurese Laura Golfarelli , non si è presentata ai nastri di partenza nella seconda prova del Campionato di Serie C zt1, poiché, come previsto dal regolamento, le ginnaste scese in pedana nel campionato di Serie A1 non possono partecipare a campionati di serie minori.

Una scelta obbligata dunque, visto che Laura solo la settimana scorsa aveva dato il suo apporto alla squadra settima classificata a Eboli; un impulso fondamentale alla permanenza nella massima serie del club del presidente Giannone.

A sopperire alla mancanza ci hanno pensato le altre 4 ginnaste schierate da Tiziana Colognese, Sonia Landolina ed Elisa Vaccaro. Un quartetto che non ha fatto rimpiangere la due volte campionessa italiana e che ha praticamente ripetuto lo stesso score della prima prova di Montegrotto.

Su tutte è da sottolineare il 16,300 di Martina Alberione alle clavette, che con una prestazione veramente convincente si è candidata per un posto in squadra nella terza prova della Regular Season di A1 che avrebbe dovuto tenersi a Desio ma che con le ultime restrizioni imposte dalla regione Lombardia relativamente ai problemi che il coronavirus sta causando in tutto il nord Italia, potrebbe essere annullata o subire una variazione di sede.

Benissimo anche Giulia Manusia, chiamata a cimentarsi addirittura su due attrezzi, cerchio e nastro, e in grado di far segnare per ben due volte il miglior punteggio di tutta la gara in queste due specialità: cerchio 15,450 e nastro 15,250.

Bianca Chiarello si è invece cimentata con la palla 15,500 e Alice Botticelli 13,200 con la fune.

Il totale di 75,700 ha piazzato Eurogymnica al secondo posto di giornata ma ancora al primo posto per quanto riguarda la classifica generale.

Una bella soddisfazione per tutto lo staff se si tiene conto che molte delle ginnaste più rappresentative del team sono coinvolte nel campionato di A1 e quindi la lotta per il titolo di serie C è stata affidata a quelle che impropriamente si potrebbero definire come riserve.

In ogni caso, l’eventuale conquista del titolo di Serie C non permetterebbe il salto di categoria poiché il regolamento federale prevede che le società con già una squadra in Serie A non possano essere promosse in B.

Ora però la situazione si complica e con la chiusura di tutte le palestre piemontesi, decisa dal governo regionale, le E-Girls rischiano di presentarsi all’ultima prova della Regular Season senza essersi potute allenare.

