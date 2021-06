Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Alle 8.50 circa, in aperta campagna, i carabinieri hanno rinvenuto all’ interno di una utilitaria, data in precedenza alle fiamme, un cadavere carbonizzato, al momento non ancora identificato.

Sul posto si stanno recando i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Torino, per effettuare i rilievi tecnici con il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Ivrea (TO).

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte degli uomini dell’Arma.

