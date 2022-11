“BOMAYE Fitness”: come prima e anche meglio di prima

“BOMAYE Fitness”: come prima e meglio di prima.

“Eccoci qui, a tre anni ormai di distanza dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono stati anni difficili, all’insegna dei cambiamenti e delle restrizioni - spiega Riccardo Mosciatti, presidente e coach dell’“ASD 4REAL” -, ma sono contento di poter essere qui a raccontare la realtà che siamo oggi e di quanto questa si sia arricchita di esperienza e sia unita più che mai” afferma.

“Il nostro obiettivo è da sempre rimasto lo stesso, cioè quello di fornire un servizio di alto livello nell’ambito del fitness funzionale, con l’unico scopo di migliorare la salute delle persone tramite l’allenamento… ma la modalità è cambiata parecchio - comincia a spiegare -. E’ da anni, ormai, che mi ritrovo a combattere i timori di coloro che intraprendono un percorso di allenamento, CrossFit e allenamento funzionale in generale, all’interno della mia associazione. Per questo motivo, nel corso del tempo, ho voluto mettere all’interno della mia attuale offerta tutto ciò che negli anni ho studiato e ricercato in giro per il mondo. Questo percorso ha dato vita a due novità uniche in questo campo che, nonostante siano difficili da riconoscere per la loro etichetta, hanno al loro interno tutte le accortezze che chi si allena vorrebbe: divertimento, coinvolgimento e risultato, ma anche sicurezza e prevenzione - continua a spiegare -. Sto parlando delle nostre MIXED MODAL CLASS e BURN IT CLASS. Le prime sostituiscono la generale classe di CrossFit dedicandosi con maggiore attenzione allo sviluppo parallelo di tutte le capacità del corpo, rinforzandolo con varietà nel maggior numero di piani di lavoro e di esercizi possibili. Le seconde sono pensate per coloro che, invece, non hanno voglia di utilizzare dei carichi troppo importanti, ma non vogliono per questo rinunciare ad una giusta dose di fatica e di impegno durante la loro ora di allenamento. Entrambe le classi hanno come minimo comune denominatore la cura del dettaglio e la salvaguardia della salute articolare, che vengono assicurate dalle ottime capacità di ognuno dei coach del nostro team”.

Il team vanta al suo interno un trainer di altissimo profilo, l’head coach Riccardo Mosciatti, che da quest’anno collabora anche all’interno del box CrossFit Altessano di Torino (il primo box a portare un’atleta italiana ai CrossFit Games); Simone Galdi, Personal Trainer con quasi 10 anni di esperienza all’attivo e in grado ormai di sorpassare qualsiasi ostacolo si sovrapponga tra una persona che entra nel box ed il suo obiettivo; ci sono poi Niccolò Giannini e Antonio Ricucci che, oltre alla guida delle Mixed Modal Class, si occupano sia degli atleti avanzati che si preparano per le competizioni regionali

azionali che dell’insegnamento rivolto ai giovanissimi, di età fra i 12 ai 16 anni (allenamento il sabato alle ore 15.00); e da quest’anno anche Giuseppe Lerda, promettente Trainer Torinese di soli 23 anni, ma con esperienze lavorative in ben quattro box CrossFit di Torino e provincia.

Ma non è tutto, infatti con “BOMAYE Fitness” collaborano anche professionisti in osteopatia come Rocco Furfaro ed il biologo nutrizionista Matteo Santaniello (ancora oggi atleta master di CrossFit).

La rivoluzione del Fitness Funzionale è arrivata a Chivasso e vi aspetta tutti i giorni dalle 7.00 del lunedì alle 17.00 del sabato…e per tutto il mese di novembre le BURN IT CLASS si potranno provare gratuitamente per un’intera settimana, alle ore 10.00 e 17.00 del martedì e del venerdì.

Informazioni: “ASD 4REAL”/ ASD “BomaYe”, indirizzo: via dei Marinai d’Italia 22 - Chivasso, presidente e referente: Riccardo Mosciatti, cellulare: 3408459828, indirizzo e - mail: crossfitbomaye@gmail.com , sito internet: www.bomayefitness.it , Facebook: “BomaYes”, Instagram: “bomayes”