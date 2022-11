La Rappresentante di Lista sbarca al teatro Concordia di Venaria

E proprio "My Mamma" protagonista indiscusso del tour che sta portando il progetto di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina di nuovo sui palchi dei club italiani, a Torino il 9 novembre 2022 al teatro Concordia di Venaria.



Gruppo musicale italiano formatosi nel 2011 a Palermo , ma è nel 2021 al festival di Sanremo che scoppia il successo con testo "Ciao Ciao", un racconto di una crisi che stiamo attraversando adesso, tra cambiamento climatico e turbamento sociale.

La Rappresentante di Lista (LRDL) tra femminismo, ambiente e rivoluzione. Brani che portano a tanti significati e simboli ...nel brano "Questo corpo " tratta il tema delicato sulla femminilità, il controllo sul corpo, l'ascolto dei propri istinti e la necessità di esprimersi in libertà...nel brano "Oh Ma Oh Pa" ,un canto di crescita, indipendenza , perdono...