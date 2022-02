FONTANETTO PO. E’ indagata con l’accusa di omicidio colposo la 48enne presedente e legale rappresentante della Enrico Colombo Spa, azienda proprietaria del cantiere edile a Citylife in cui lo scorso 28 gennaio è morto, dopo un incidente sul lavoro, l’operaio Maurizio Geloso. L’inchiesta sulla morte del lavoratore di Fontanetto Po è coordinata dalla pm di Milano Daniela Bartolucci.

Si tratta di un atto dovuto per consentire all’indagata di nominare consulenti di parte per gli accertamenti irripetibili. L’autopisa sulla salma di Geloso, che lavorava da anni per la Idrotermica Fragapane di Carmenate (Mb), un’impresa subappaltatrice in [...]