Due spogliatoti sono andati completamente distrutti e il bagno in comune, rimasto senza tetto, è stato allagato.

“Un distro!” commenta ancora incredulo Riccardo De Florian D’Andrea, presidente dell’Asd Favria CM Kickers, l’associazione che 23 anni fa ha realizzato l’impianto sportivo in convenzione con il Comune.

Tra una settimana inizieranno i campionati Uisp e il Kickers, il torneo amatoriale organizzato dall’associazione favriese per la prima volta 15 anni fa e diventato un must per gli appassionati del territorio: [...]