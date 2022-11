La programmazione autunno-inverno di Morenica_NET apre domenica 6 novembre h 21 al Teatro Bertagnolio di Chiaverano con lo spettacolo SID – fin qui tutto bene, una produzione Cubo Teatro e E20in scena, per la regia di Girolamo Lucania che crea un personaggio caratteristico di uno dei tanti quartieri periferici delle metropoli occidentali, multietniche, veloci e consumistiche. Il ruolo in scena è affidato ad Alberto Boubakar Malanchino, attore nato in provincia di Milano da padre italiano e madre del Burkina Faso, diplomatosi nel 2016 alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con all'attivo già molte collaborazioni teatrali e produzioni televisive, tra cui prima e seconda stagione della fiction Rai “Doc – Nelle tue mani” e la serie “Summertime” di Netflix.



Lo spettacolo è stato da poco presentato al Teatro Franco Parenti di Milano dove ha raccolto positive critiche che sottolineano come “la collaborazione tra l'autore Girolamo Lucania e l'attore Malanchino è semplicemente perfetta. Il primo crea un personaggio incantatore, il secondo gli da vita sul palco come meglio non si potrebbe” (Milanoteatri, 21 ottobre 2022).

La drammaturgia è costruita sulle vicende di un ragazzo italiano di origini algerine, un giovane cittadino del mondo immerso nella società del consumismo, che per sfuggire alla noia legge, ascolta musica, e recita, recita sempre, perché è il modo più facile per fingere. In cerca di accettazione, approvazione e visibilità SID Finge a tal punto da dimenticare e confondere la sua vera identità, arrivando a compiere una scelta estrema. Le scene si susseguono veloci come in un film senza montaggio, il cui ritmo è scandito dalle musiche di Ivan Bert e Max Magaldi, che firmano il sound design e la colonna sonora.



Ingresso agli spettacoli con biglietto intero a 12 €, ridotto under 18 e tessera Legambiente 9 €, abbonamento agli spettacoli della rassegna a 65 €. Prevendita disponibile alla Galleria del Libro di Ivrea in via palestro 70, vendita diretta a partire da mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli, prenotazione consigliata ai numeri di telefono 338.3781032 – 338.7625380 – 347.9731968, oppure scrivendo a morenicafestival@gmail.com. Programma completo su morenica.org.



La rassegna Morenica NET Autunno/inverno 22/23 è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo / Progetto selezionato nell'ambito del bando Corto Circuito 2022. Con il contributo e il sostegno di: Comune di Ivrea, Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022 e Fondazione Guelpa; Comune di Chiaverano; Fondazione CRT; Regione Piemonte; sponsor AEG Cooperativa e Reale Mutua; in collaborazione con ZAC! Zone Attive di Cittadinanza, Mondadori Bookstore Ivrea, Circolo Legambiente Dora Baltea, La galleria del Libro; media partnership Turismo Torino e Provincia, Radio Spazio Ivrea, TeatroTeatro.it.