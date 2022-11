Occhio alle truffe! I consigli dei carabinieri

Il Comando Stazione dei Carabinieri di Castellamonte, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza una serie di incontri con la popolazione, al fine di informare i cittadini, in particolare le persone anziane, in merito alle truffe, purtroppo sempre più frequenti anche sul nostro territorio.

Si terranno nel concentrico ed in tutte le frazioni, sempre alle 17,30, nel corso della prossima settimana e di quella successiva.

Questo il calendario.

Lunedì 21 novembre a Castellamonte, presso il Centro Congressi “Martinetti” di Via Romana n. 59.

Martedì 22 novembre a Muriaglio (per gli abitanti di Muriaglio e di Campo) nei locali della Casa della Musica.

Mercoledì 23 novembre a Spineto presso la Sala del Gruppo Ricreativo.

Giovedì 24 novembre a Sant’Antonio, presso il Salone Polivalente E.R.S.A.

Venerdì 25 novembre a Sant’Anna Boschi, presso i locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Lunedì 28 novembre a Fillia, presso la sala del Ristorante “Società”.

Martedì 29 novembre a Preparetto, presso il Salone dell’Associazione Sportiva.

Mercoledì 30 novembre a San Giovanni, presso i locali della Società Agricola Operaia.