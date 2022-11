Una aiuto delle famiglie in difficoltà

Lunedì 17 ottobre 2022 si è aperta la campagna di raccolta fondi online “con-viviamo”, nata all’interno del progetto “Intrecci. Percorsi di inclusione e solidarietà" con l’obiettivo di farsi carico del fenomeno, tuttora in crescita, dell’emergenza abitativa.

Attraverso questa iniziativa il partenariato del progetto Intrecci, e Fondazione di Comunità del Canavese con un ruolo più operativo su questa azione, intendono supportare persone e famiglie in difficoltà nelle spese connesse alla gestione della casa.

L’ISTAT afferma che nel 2021 più di 150 mila persone erano senza una casa. Quello dell’abitare è dunque un problema sempre più presente nel nostro Paese. Questa campagna di raccolta fondi vuole essere un punto di partenza che dia spazio ad una riflessione ampia e duratura, che si faccia sempre più carico, nei mesi a venire, del tema dell’emergenza abitativa.

L’obiettivo è quello di raccogliere 10.000 euro per garantire un ulteriore anno di respiro alle azioni già avviate dal progetto, alle persone affiancate e alla gestione di nuove case che possano ospitare altri nuclei familiari.

AVERE UNA CASA VUOL DIRE AVERE RADICI CHE DANNO FORZA E MURA POSSENTI CHE DANNO CORAGGIO.

Per questo motivo Fondazione di Comunità del Canavese chiede di sostenere “con-viviamo” e invita i cittadini all’evento di presentazione del progetto che si terrà venerdì 18 novembre, a partire dalle ore 18:00 alle Officine Ico Sud di Ivrea (Via Montenavale,1). All’evento saranno inoltre presenti tre ospiti speciali: il Birrificio Artigianale Rabel, il negozio eporediese Disco Occasione e l’associazione novarese nòva, che realizzerà sul momento magliette serigrafate: una serata di convivialità e sorprese quindi.

Per chi volesse donare ma non potrà partecipare all’evento è possibile accedere alla pagina di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, all’indirizzo https://bit.ly/con-viviamo, e decidere l’importo da devolvere. Un gesto di pochi secondi che può cambiare la vita di coloro che lo ricevono, per sempre!

Per qualunque curiosità o informazione è possibile contattare fondazionecomunitacanavese@gmail.com