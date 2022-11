Bagna caoda con il Moto Club

Il Moto Club alicese organizza per sabato 19 novembre la “Serata della moto bagna caoda”, a partire dalle 20 nel salone polivalente (in via Borgo d’Ale, vicino alla Posta). La cena costa 22 euro, a tutti i partecipanti sarà offerta una terrina di terracotta. Per prenotare telefonare a Franco (339.2641841) o a Claudio (320.4805102).