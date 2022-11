Nella frazione Ronchi torna la festa più golosa: “Dolce Autunno ai Ronchi” è prevista per domenica 20 novembre, a partire dalle 14,30. Per l’occasione il Circolo San Rocco organizzerà una passeggiata enogastronomica lungo la via della frazione, per assaggiare i prodotti tipici della stagione: caldarroste e vin brulè.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione “Sogni scalzi” di Cigliano, che allestirà un laboratorio di “Ricette magiche” per i più piccoli. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. In caso di maltempo sarà possibile acquistare i prodotti presso il Circolo San Rocco, al coperto.