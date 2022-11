Talent musicale “Voci sul palco”

Arriva in città “Voci sul palco”, talent show canoro nato nel 2008 e arrivato alla sua settima edizione che si svolgerà presso il Teatro Angelini. Il talent vedrà la partecipazione di 24 ragazzi non professionisti, che si stanno già preparando in sala prove con l’ausilio dei due coach, Beppe Bordonaro e Andrea Musumeci. Sabato 19 e domenica 20 novembre le prove si terranno nel teatro (chiuso al pubblico), concesso gratuitamente dall’Amministrazione comunale.

“Voci sul palco” si articolerà in due serate: la prima sarà sabato 28 gennaio, la seconda sabato 4 marzo. A spiegarne i dettagli è il coach Borgonaro, anche direttore artistico dell’iniziativa: «Davanti a una commissione artistica di qualità composta da professionisti del ramo musicale, i ragazzi saliranno sul palco e canteranno il loro pezzo di punta, per ottenere il passaggio alla finale. In questa serata saranno eliminati dieci ragazzi. I 14 rimanenti avranno tempo per prepararsi ancora un mese, prima di tornare sul palco del Teatro “Angelini” per affrontarsi per vincere la gara».