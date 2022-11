Fondazione di Comunità del Canavese intende avviare un percorso di lavoro per la definizione dei Patti Educativi di Comunità. A tal fine, organizza per il 21 novembre l’incontro seminariale “Ci vuole una comunità per fare una scuola” sul tema dei Patti Educativi.



I Patti Educativi di Comunità sono uno strumento di grande potenzialità, capace di attivare gli attori e le risorse di un territorio intorno agli Istituti Scolastici, per favorire il miglioramento e potenziamento delle capacità didattiche ed educative della Scuola e della intera comunità.



L’incontro, rivolto agli Istituti Comprensivi, agli Enti del Terzo Settore, ai Consorzi socio-assistenziali e ai Comuni, ha l’obiettivo di approfondire le caratteristiche dello strumento dei Patti Educativi attraverso la presentazione, da parte delle Scuole e degli Enti che li hanno promossi, di alcune rilevanti esperienze nazionali.





L’incontro si terrà presso il Polo Universitario di Ivrea, il 21 novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00.