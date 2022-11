Un premio per la rassegna "Montagna per tutti"

L'Associazione Etica e Sport ha deciso di conferire il XIII PREMIO Rinaldo Bontempi e Maurizio Laudi per la sezione Istituzioni al progetto “Montagna per tutti” del Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo, GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, CAI sezione di Lanzo Torinese, Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Unione Montana Alpi Graie.

L'assegnazione avverrà giovedì 17 novembre alle ore 18 a Palazzo Madama in piazza Castello a Torino. «Un riconoscimento importante – commenta Livio Barello, presidente del Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo – frutto di dieci anni di lavoro che ha coinvolto noi del Consorzio, il Gal, le due Unioni Montane, il CAI di Lanzo, gli amministratori, le Pro loco, l’Associazione Sentieri e saperi senza barriere e gli operatori economici. Si tratta infatti dell’appuntamento più atteso della stagione invernale. Una serie di eventi sportivi, ludici e di ritrovo che coinvolgono gran parte dei Comuni delle Valli di Lanzo dal mese di gennaio fino ad aprile. Uscite dove tutti possono percepire di appartenere alla montagna, occasioni importanti per mostrare le potenzialità del nostro territorio, dove il turismo deve essere visto come una risorsa fondamentale, un vero e proprio punto di forza».



Alla consegna del premio parteciperanno i presidenti delle due Unioni Montane, del GAl, del Consorzio Operatori Turistici e del CAI Lanzo.