Due giorni per la lettura

SABATO 12 NOVEMBRE



* Ore 11 nel Salone Marchesa: Pedro Manuel Cátedra García e Alessandra Basso, L’impronta di Bodoni

Dagli scaffali della Biblioteca, il Manuale tipografico di Giambattista Bodoni

Il professor Cátedra, studioso esperto di bodoniane, dialogherà con la bibliotecaria Alessandra Basso sull’importanza che ha avuto Giambattista Bodoni, il maggiore esponente dell’arte tipografica nel XVIII secolo, nell’ambito della cultura settecentesca e sul ruolo delle biblioteche private per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario.



* Ore 12.45 nel Salone dei Savoia: Sara Martinetti, «Viaggiare sedendo»: il Theatrum Sabaudiae tra parole e immagini

Dagli scaffali della Biblioteca, il Theatrum Sabaudiae

Il Teatro degli Stati del Duca di Savoia (Theatrum Sabaudiae) è un’opera di grande formato in due tomi, pubblicata ad Amsterdam nel 1682. Un libro voluto dai Savoia come eloquente biglietto da visita presso le corti d’Europa, in anni cruciali per la storia del piccolo ducato che sta per diventare regno. “Teatro”, ovvero “rappresentazione”, di un territorio che si mostra favorito dalla natura, poiché fertile e situato in una posizione strategica, ma anche bene amministrato e ottimamente difeso dai duchi. Una miniera di immagini e di parole che verrà ripercorsa sulle pareti del Salone dei Savoia al Castello di Masino - che dalle vedute del Theatrum traggono puntuale ispirazione - con un intervento speciale di Sara Martinetti, storica dell’arte specializzata nella relazione tra fonti testuali e decorazioni dipinte.



* Ore 14.30 nel Salone Marchesa: Flavia Gentili, A voce alta. Ascoltare le storie, da Omero agli audiolibri

Dagli scaffali della Biblioteca, l’Odissea

La Biblioteca del Castello conserva volumi manoscritti e opere a stampa, due forme diverse per comunicare idee e pensieri. Se la stampa è storicamente l’evoluzione del testo manoscritto, le due modalità hanno convissuto nei secoli. Testi in bella grafia seicentesca e settecentesca condividono lo scaffale della Biblioteca di Masino con opere pubblicate a partire dalle fine del Quattrocento. Flavia Gentili si soffermerà sul tema degli audiolibri, che negli ultimi anni hanno trovato grande diffusione presso un pubblico molto eterogeneo e che sono un modo ancora diverso di raccontare, non più legato alla materialità della carta e di fatto non tanto distante dalla genesi orale dei capolavori dell’epica classica.



* Ore 14.30 e ore 16 negli spazi del Laboratorio nella Torre dei Venti: Marzia Sottero, Il castello incantato

Tra i testi conservati nella Biblioteca di Masino, spiccano opere per ragazzi tuttora familiari, quali gli scritti di Rudyard Kipling e dei fratelli Grimm, i libri di avventura di Salgari e di Verne, le opere di Alexandre Dumas. Marzia Sottero è autrice di libri per ragazzi e li presenterà al pubblico da lei prediletto, quello dei giovanissimi. Lo farà in forma di gioco-laboratorio per coinvolgere anche i più piccoli alla scoperta dei libri della Biblioteca.



* Ore 16 nel Salone Marchesa: Fabio Stassi, Storie allegre

Dagli scaffali della Biblioteca, Storie allegre di Carlo Collodi

Tra gli autori amati dai Valperga non poteva mancare Carlo Collodi: le sue Storie allegre, nell’edizione fiorentina del 1942, hanno allietato i pomeriggi del conte Luigi (1930-2002), ultimo erede della famiglia. Fabio Stassi, scrittore e bibliotecario presso la Biblioteca di Studi orientali dell’Università La Sapienza di Roma, riprende il tema collodiano nella sua ultima fatica letteraria, Mastro Geppetto: un racconto di storie di famiglia e di letture d’infanzia, di biblioteche e di incontri, oltre che dei tanti fantasmi che definiscono l’immaginario di un lettore prima che di uno scrittore.





DOMENICA 13 NOVEMBRE



* Ore 11 nel Salone Marchesa: Ginevra Lamberti e Nicola Cosentino, Un castello per chi scrive

L’autrice Ginevra Lamberti presenterà in anteprima il suo racconto scritto durante la residenza letteraria al Castello di Masino.



* Ore 14.30 nel Salone Marchesa: Piero Fabbri e Rodolfo Clerico, Il Tempo al tempo dell’Abate

Dagli scaffali della Biblioteca, una miscellanea di studi scientifici di Tommaso Valperga

Tommaso Valperga di Caluso è stato poeta, letterato, linguista, orientalista, matematico, astronomo; un vero e proprio erudita. Come tutte le menti illuminate, continuava a interrogarsi sulla natura del tempo. La sua residenza più cara, il Castello di Masino, è istoriata all’esterno da molte meridiane. Indagando la natura delle meridiane ancora visibili a Masino e sfogliando alcuni suoi scritti scientifici, i matematici Piero Fabbri e Rodolfo Clerico, impegnati da anni nella divulgazione scientifica e autori di diverse pubblicazioni a riguardo, faranno conoscere al pubblico.



* Ore 16 nel Salone Marchesa: Mario Baudino e Daniela Bruno, Romanzi d’interni. Storie notturne tra libri, eroi e fantasmi

Dagli scaffali della Biblioteca, l’Encyclopédie di Denis Diderot e Jean Baptiste Le Rond d'Alembert

Dimora nobiliare abitata ininterrottamente dalla stessa famiglia per quasi mille anni, il Castello di Masino offre al visitatore il sovrapporsi e armonizzarsi di gusti, tendenze, mode attraverso i secoli; allo stesso tempo, le sue sale sono luoghi vissuti, che raccontano storie del passato. Partendo dal suo libro Il teatro del letto, il giornalista e scrittore Mario Baudino dialogherà con Daniela Bruno, vicedirettrice generale del FAI per gli Affari Culturali, sul concetto di dimora come luogo da cui iniziano le storie, vissute e raccontate. E tante sono quelle che attraversano Masino, un microcosmo paragonabile a l’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, conservata in Biblioteca nell’edizione livornese in folio del 1770-1775.