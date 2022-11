In frazione Marcorengo arriva la Bagna Caoda

La Pro loco di Marcorengo organizza per sabato 12 novembre, dalle ore 19.30, presso il salone parrocchiale la tradizionale cena a base di bagna cauda.

Il menù prevede: tris di antipasti, bagna cauda con verdure cotte e crude, minestrina, bollito e testina con salse, frutta, dolce, acqua, vino e caffè.

Possibilità di asporto solo bagna cauda su prenotazione.

Il costo di partecipazione è di 25 euro per i non soci, 20 euro per i soci e i ragazzi dai 13 ai 18 anni, 15 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni.

La prenotazione è obbligatoria entro il 9 novembre o fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: proloco@marcorengo.it, cell. 379/ 16 63 440.