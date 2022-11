L’Avis ha organizzato due incontri nelle scuole superiori della Città

L’Avis di Settimo Torinese, come di consuetudine, nell’ambito del progetto di sensibilizzazione al dono del sangue, ha organizzato per il mese di novembre due incontri nelle scuole superiori cittadine: mercoledì 9, dalle 8:30 alle 10:00 il direttivo della sezione, capitanato da Carmelo Costa (nella foto) e Mario Altamore, incontreranno gli alunni delle classi quinte del Galileo Ferraris, per spiegare le modalità ed i diversi aspetti dell’atto della donazione e come concretizzare il concetto della solidarietà, in cui vedrà come relatrice, la dottoressa Paola Ghiazza, responsabile Avis Provinciale , che racconterà la sua esperienza.

Il tutto sarà ripetuto, dalle 10:00 alle 12:00, anche all’altro istituto 8 Marzo. Questi incontri saranno poi seguiti dai veri e propri prelievi, per chi è già donatore e per le candidature per chi non lo è, il lunedì 28 dello stesso mese, all’istituto 8 marzo, e martedì 30 maggio 2023, tramite l’autoemoteca che sosterrà nel parcheggio antistante. Mentre, al Galileo Ferraris, i prelievi saranno effettuati lunedì 19 dicembre e martedì 4 aprile del nuovo anno. Inoltre giovedì 10 novembre, per far fronte alle numerose richieste, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue. Si inizierà alle 8 fino alle 1,1 come di consueto in presso la sede. Si ricorda che per donare bisogna preferibile aver fatto una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, thé o caffè poco zuccherati, fette biscottate, pane non condito o altri carboidrati.

Infine ricordiamo le prossime donazioni, per quanto riguarda il plasma venerdì 28 ottobre, sempre davanti all’ospedale e non in sede, mentre per il sangue intero venerdì 7 Ottobre, questa in sede. Entrambe con orario 8-11.