Festival letterario

Inizia venerdì 25 novembre per concludersi domenica 27, il primo Festival della Letteratura proposto dal Comune di Burolo in collaborazione con la Edizioni Pedrini e con il patrocinio di: ANGI, dell'Ass. Via Francigena di Sigerico, dell'Ass. Medievale “Ruset” di Ivrea, l'Ass. dei Fagiolai e della Proloco di Burolo, di Radio Spazio Ivrea e del Giornale di Ivrea.