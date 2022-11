Fiera di Santa Cecilia, patrona della musica e dei cantanti

Montanaro festeggia Santa Cecilia, la patrona della musica e dei cantanti.

Il prossimo 19 novembre, il paese si vestirà a festa per la 30esima edizione della tradizionale fiera, il tutto dalle 8.30 del mattino fino alle 18.

Organizzata dal Comune con il supporto delle associazioni del luogo, la Fiera prenderà luogo nelle vie del centro, da Via Cesare Battisti, passando per la piazza principale fino a Via Matteotti.

La Fiera di Santa Cecilia ha in verità delle origini molto antiche, tanto che dai primi documenti si parla della sua nascita intorno al 1682.

Una pergamena vergata da Don Antonio di Savoia, Abate di San Benigno e Conte di Montanaro, stabiliva infatti lo svolgimento di due fiere nel corso dell’anno, una dedicata a San Nicolao che cadeva il 7 maggio e la seconda appunto dedicata a Santa Cecilia, il 22 novembre.

Un appuntamento che da come racconta la storia era importante per esibire i prodotti locali nella piazza principale del paese, vista anche l’impronta agricola e il variegato artigianato di cui Montanaro era ricca.

Un evento che però negli anni cinquanta dei giorni nostri si estinse totalmente e che fu riportato in vita grazie al Circolo Endas.

Oggi quindi, Montanaro si prepara a portare avanti la tradizione, con le consuete bancarelle presenti nelle vie del centro cittadino ed altri appuntamenti di intrattenimento culturale e gastronomico.

“Vogliamo che la fiera di Santa Cecilia diventi un momento di incontro di gioia e di divertimento per tutti - commenta entusiasta l’Assessore al Commercio Maria Teresa Linzalata - sia per i montanaresi che per i visitatori provenienti dai territori limitrofi. Vorrei ringraziare i dipendenti comunali che operano per il continuo miglioramento dell’evento, nel rispetto delle normative e della sicurezza pubblica, le associazioni, i cittadini e coloro che prestano la propria collaborazione per la continua promozione del nostro territorio. Spero – conclude l’Assessore Linzalata - che la fiera non sia solo una festa qualunque, ma sia la nostra festa: una grande opportunità per incontraci, stare insieme, mantenendo viva la tradizione”.

Tra le novità di questa edizione, sarà presente un’iniziativa enogastronomica a cura dell’Associazione Pro Loco denominata: “l’Apetit a Ven Mangiand” ed inoltre ci sarà un’area dedicata ai più piccini denominata “GiocoInPiazza” con un’animazione itinerante per le vie del paese.