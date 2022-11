Politiche sociali e Allontanamento zero

Si parlerà di politiche sociali a Ivrea venerdì sera alle 21 nella sede locale della Lega, per spiegare il nuovo impianto normativo della legge "Allontanamento zero" e fare il punto della situazione rispetto ai lavori del Consiglio regionale del Piemonte e della Regione.

"Nei giorni scorsi - interviene in merito Giorgia Povolo l'assessore leghista alle Politiche sociali della Giunta eporediese - la Procura di Torino ha chiuso un’inchiesta sull’affido di minori che, secondo gli inquirenti, presenta una serie di analogie con il caso Bibbiano. Ci sembra giusto e opportuno portare tra le persone la rassicurazione di questo impianto di legge, che mira a ridurre gli allontanamenti in modo da realizzare appieno il diritto del bambino a crescere nella propria famiglia"

"Dopo tre lunghi anni di lavoro - interviene Andrea Cane, consigliere regionale e anche lui oratore della serata - garantiremo che i piccoli residenti in Piemonte saranno allontanati dalle famiglie, solo nei casi strettamente necessari per la loro protezione. Nella stessa serata sarò a disposizione per fare il punto della situazione relativamente all'agenda programmatica delle attività della Lega in Regione e per raccogliere gli stimoli che, sempre, queste occasioni di confronto mi forniscono".