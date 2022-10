Giovedì 20 ottobre 2022, ore 21.00, presso il Polo Universitario Officina H a Ivrea e sulla piattaforma Zoom con streaming su YouTube, Incontro-dibattito, in collaborazione con l’Associazione Il Sogno di Tsige: “Etiopia, la guerra ignorata. Conflitti e crisi umanitaria nel Corno d’Africa”

Aquasi due anni dall’inizio della guerra in corso in Etiopia, stanno ancora aumentando gli elementi di tensione e la crisi ha ormai assunto un’ampia e complessa dimensione, con una pluralità di interessi e di attori interni ed esterni coinvolti, tra i quali diverse nazioni del Corno d’Africa.

Questo violento conflitto continua a mietere vittime in particolare nel Tigray, regione del nord dell’Etiopia, che vive in una insostenibile situazione di assedio, di denutrizione e di totale isolamento. Vi si sta di fatto consumando un lento genocidio nella totale indifferenza del mondo.

Per far conoscere questa terribile realtà, l’Associazione Il Sogno di Tsige, che da anni opera per dare sostegno alle popolazioni africane e in particolare al Tigray, ha chiesto al Forum di promuovere quest’incontro-dibattito, nel corso del quale ne verrano esposte le cause profonde, la situazione attuale e le possibili prospettive.

Nella prima parte della serata, Uoldelul Chelati Dirar, Professore Associato di Storia e Istituzioni dell’Africa presso l’Università di Macerata, traccerà il quadro storico, politico e sociale nel quale si svolge il conflitto.

Successivamente, Augusta Castronovo, Presidente del Sogno di Tsige, insieme ad Adriano Ferrero, membro del Direttivo dell’Associazione, presenterà il contesto umanitario esistente in Tigray prima del conflitto, la situazione attuale, l’aiuto che si cerca di inviare alla popolazione affamata e quanto si intenderà fare per una ricostruzione appena la guerra avrà termine.

L’incontro si svolgerà in presenza presso il Polo universitario di Ivrea Officina H, con possibilità di partecipare anche su piattaforma Zoom (previa iscrizione obbligatoria) o di seguire in streaming sul canale YouTube del Forum (https://www.youtube.com/user/ForumDemocratico).

