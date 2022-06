Elezioni. Poco più della metà degli elettori si è recato alle urne per scegliere quello che sarà il nuovo Sindaco dopo i 10 anni di Luca Baracco. In campo c’erano 4 candidati: Andrea Fontana, Paolo Gremo, Giuseppe Marsaglia e Endro Milano. In percentuale si tratta di un numero quasi uguale a quello delle elezioni del 2017. Lunedì partirà lo scrutinio delle schede delle elezioni comunali.

