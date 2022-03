Inizieranno “presumibilmente” a gennaio 2024 e verranno completati entro il dicembre 2026 i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Aosta/Ivrea. Lo riferisce il presidente della quarta commissione ‘Sviluppo economico’ del Consiglio Valle, Giulio Grosjacques, al termine di una riunione nella quale sono stati auditi il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, in qualità di Assessore ad interim ai trasporti, accompagnato dai dirigenti dell’Assessorato, oltre che i dirigenti dell’area nord ovest di Rfi e Italferr, collegati in via telematica. “Nel corso dell’audizione – riferisce il Presidente della quarta Commissione, Giulio Grosjacques (Uv) – sono stati esaminati, [...]





