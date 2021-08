Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Deposito Nucleare. Nei giorni scorsi Sogin, la società di Stato che si occupa della gestione del materiale radioattivo italiano, ha pubblicato l’avviso pubblico per la convocazione del Seminario nazionale che costituisce una delle tappe fondamentali per l’individuazione del sito in cui realizzare il Deposito nazionale del materiale radioattivo.